Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию, - Джемилев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную раду законопроект о создании крымскотатарской автономии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ATR.

По его словам, сейчас "благоприятная ситуация в стране" для создания автономии.

"Мы уведомили (президента - ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект - ред.) в Верховную раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - заявил Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, ранее РБК-Укриана сообщало, что президент Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

Отметим, лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев принял участие в поездке Владимира Зеленского в Турцию 7-8 августа. У них была запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Джемилева, нужно было обсудить вопрос украинских политических узников и их положение в анексованому Крыму и в России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.