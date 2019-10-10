Зеленский готов сменить руководство МВД из-за дела Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона выразил готовность сменить руководство Министерства внутренних дел, если не будет результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский сообщил, что ждет от руководства МВД результатов, которые помогли бы закончить это дело.

"Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мне, как и вам, нужен результат в этом деле. Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результата - будем менять руководство", - сообщил президент.

При этом детали о расследовании Зеленский не смог раскрыть из-за возможного "срыва операции".

Напомним, убийство Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года. Тогда в центре Киева в взорвали его автомобиль, во время того, как журналист ехал на радиоэфир. В июле тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.