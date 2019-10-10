Зеленський готовий змінити керівництво МВС через справу Шеремета

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону висловив готовність змінити керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не буде результатів розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський повідомив, що очікує від керівництва МВС результатів, які допомогли б закінчити цю справу.

"Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Мені, як і вам, потрібен результат у цій справі. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату - будемо змінювати керівництво", - повідомив президент.

При цьому деталі про розслідування Зеленський не зміг розкрити із-за можливого "зриву операції".

Нагадаємо, вбивство Павла Шеремета сталося 20 липня 2016 року. Тоді в центрі Києва підірвали його автомобіль, під час того, як журналіст їхав на радіоефір. У липні тодішній голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.