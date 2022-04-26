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Зеленский в годовщину трагедии на ЧАЭС: Россия грозит человечеству новой катастрофой

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 19:05
Зеленский в годовщину трагедии на ЧАЭС: Россия грозит человечеству новой катастрофой Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Россию в своем заявлении по поводу 36-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что Россия сегодня грозит человечеству новой катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Сегодня трагедии на ЧАЭС - 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что осознали не все. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что Россия захватила украинскую Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном городе Энергодар. Также российские войска временно контролировали Чернобыльскую АЭС, едва не приведя при этом к новой катастрофе, когда повредили линии электроснабжения к станции.

Напомним, сегодня над Запорожской АЭС был замечен пролет двух российских крылатых ракет.

А до этого российские оккупанты запускали крылатые ракеты над Хмельницкой АЭС.

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