ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа

Новина українською →
Глазго, Понедельник 01 ноября 2021 15:38
Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа Фото: Тамим бин Хамад Аль Тани и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили поставки возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Катар за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана и пригласил Аль Тани посетить Украину.

Напомним, еще летом 2019 сообщалось, что основная проблема для доставок катарского газа прямо в Украину - договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Катар Газ
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше