Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили поставки возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Катар за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана и пригласил Аль Тани посетить Украину.