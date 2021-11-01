ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу

Новость на русском →
Глазго, Понеділок 01 листопада 2021 15:38
Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу Фото: Тамім бін Хамад Аль Тані і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський на полях конференції ООН зі зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія) зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили постачання в Україну катарського скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Катару у квітні 2021 року, зокрема, у продовольчій та інвестиційній сферах.

"Особливу увагу в ході зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами. Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський подякував Катару за допомогу в евакуації громадян України з Афганістану і запросив Аль Тані відвідати Україну.

Нагадаємо, ще влітку 2019 року повідомлялося, що основна проблема для доставок катарського газу прямо до України - домовитися з Туреччиною про прохід LNG-танкерами Босфору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Катар Газ
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі