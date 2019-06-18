Зеленский с главой сената Франции обсудили освобождение политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 17 июня, провел встречу с главой сената Франции Жераром Ларше. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Стороны обсудили возвращение в Украину военнопленных моряков и политзаключенных. Они обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможной встрече в "нормандском формате" в ближайшее время.

Зеленский и глава сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты. Ларше подчеркнул на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате". В ближайшее время должна состояться встреча советников стран-участников для подготовки.

Напомним, Зеленский в понедельник, 17 июня, во время рабочего визита во Францию заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного Трибунала и осуществить освобождение 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью 2018 года