МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины

Война России против Украины побуждает Международный валютный фонд снизить оценки глобального роста как на 2022, так и на 2023 год. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что более высокие цены на продукты питания и энергоносители оказывают давление на хрупкую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Георгиевой.

"Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, потрясло весь мир. Прежде всего, это человеческая трагедия - страдания простых мужчин, женщин и детей в Украине, среди которых более 11 миллионов вынужденных переселенцев. Наши сердца обращены к ним", - сказала она.

Георгиева сказала, что фонд понизит свои прогнозы роста для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового экономического производства, но отметила, что в большинстве стран сохранится положительный рост.

Она отметила, что экономические последствия войны распространились быстро и далеко, на соседей и за их пределы, сильнее всего ударив по самым уязвимым людям в мире. "Сотни миллионов семей уже борются с более низкими доходами и более высокими ценами на энергию и продукты питания. Война усугубила ситуацию и угрожает еще больше увеличить неравенство", - добавила глава МФ.

Георгиева не назвала конкретной цели глобального роста, но ранее заявляла, что она будет ниже 4,4%, прогнозируемых МВФ в январе, и эта цифра уже снижена на полпроцента из-за продолжающихся сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией.

"С тех пор перспективы существенно ухудшились, в основном из-за войны и ее последствий", — сказала она.

Георгиева сказала, что отсутствие продовольственной безопасности является "серьезной проблемой" из-за сбоев в поставках зерна и удобрений из Украины, России и Беларуси, что оказывает давление на самые слабые страны. Без принятия мер по многостороннему плану по увеличению запасов продовольствия многие страны столкнутся с еще большим голодом, нищетой и социальными волнениями.

По ее словам, впервые за многие годы инфляция стала явной и реальной опасностью для многих стран мира.

"Это огромная неудача для глобального восстановления. С экономической точки зрения, рост снижается, а инфляция растет. Говоря человеческим языком, доходы людей падают, а трудности растут", - добавила она.