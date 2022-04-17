Зеленський і глава МВФ обговорили післявоєнне відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.

"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення", - написав глава держави.

Нагадавши, розв'язана Росією війна проти України змусила МВФ знизити оцінки глобального зростання як на поточний, так і на наступний рік.

Відзначимо, Україна запросила у країн G7 фінансову підтримку на суму 50 млрд доларів.

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