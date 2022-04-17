ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і глава МВФ обговорили післявоєнне відновлення України

Новость на русском →
Київ, Неділя 17 квітня 2022 22:25
Зеленський і глава МВФ обговорили післявоєнне відновлення України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення", - написав глава держави.

За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.

Нагадавши, розв'язана Росією війна проти України змусила МВФ знизити оцінки глобального зростання як на поточний, так і на наступний рік.

Відзначимо, Україна запросила у країн G7 фінансову підтримку на суму 50 млрд доларів.

Війна Росії проти України йде 53-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МВФ Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв