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Зеленский - Германии: будь Россия у ваших границ, вы бы делали "Северный поток-2"?

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Киев, Пятница 28 января 2022 18:23
Зеленский - Германии: будь Россия у ваших границ, вы бы делали "Северный поток-2"? Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оружие важно поставлять, когда это нужно. Глава государства также прокомментировал позицию Германии по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства", - сказал Зеленский.

По его словам, во время переговоров с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он сказал, что понимает позицию Берлина по отношению к российскому газопроводу.

"Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас (Германии - ред.) были на границе эти (российские - ред.) войска, вы бы делали с ними (Россией - ред.) этот "Северный поток-2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?" - добавил Зеленский.

Напомним, Евросоюз готовит санкции против России в случае вторжения в Украину, в том числе блокировку "Северного потока-2".

Отметим, 26 января оператор российского газопровода "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сделал очередной шаг к сертификации трубопровода в Германии.

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Владимир Зеленский Германия Северный поток-2
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