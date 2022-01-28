Зеленський - Німеччине: будь Росія біля ваших кордонів, ви б робили "Північний потік-2"?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зброю важливо постачати, коли це потрібно. Глава держави також прокоментував позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.
"Що стосується зброї. Дуже важливо давати, коли це потрібно. Я не бажаю Німеччині, щоб ви відчули те саме, що відчуваємо ми на кордонах держави", - сказав Зеленський.
За його словами, під час переговорів з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель він сказав, що розуміє позицію Берліна стосовно російського газопроводу.
"Я розумію, що це бізнес, але якби у вас (Німеччини - ред.) були на кордоні ці (російські - ред.) війська, Ви б робили з ними (Росією - ред.) цей "Північний потік-2"? Де ця контактна лінія бізнесу та реальності? Де вона?"- додав Зеленський.
Нагадаємо, Євросоюз готує санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, зокрема блокування "Північного потоку-2".
Зазначимо, 26 січня оператор російського газопроводу "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG зробив ще один крок до сертифікації трубопроводу в Німеччині.