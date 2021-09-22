Зеленский на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция выступления

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что в своей речи он затронет вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, освобождения пленных из РФ и борьбы с пандемией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов ГА ООН.
Трансляция выступления президента Зеленского:
Какие темы планирует поднять президент:
Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19 и сохранения окружающей среды. Дебаты начались 21 сентября, а продлятся они до 27 сентября.