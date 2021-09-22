RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція виступу

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій виступ на Генеральній асамблеї ООН. Очікується, що у своїй промові він зачепить питання деокупації Криму та Донбасу, звільнення полонених з РФ та боротьби з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів ГА ООН.

Трансляція виступу президента Зеленського:

Які теми планує підняти президент:

  • протидія агресії Росії та звільнення окупованих територій України;
  • звільнення бранців Кремля;
  • залучення ООН до вирішення гуманітарних проблем населення постраждалих від російської агресії територій України;
  • протидія пандемії COVID-19.

Цьогорічна сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19 та збереження довкілля. Дебати розпочалися 21 вересня, а триватимуть вони до 27 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООН