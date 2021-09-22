Зеленский на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция выступления
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что в своей речи он затронет вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, освобождения пленных из РФ и борьбы с пандемией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов ГА ООН.
Трансляция выступления президента Зеленского:
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Какие темы планирует поднять президент:
- противодействие агрессии России и освобождение оккупированных территорий Украины;
- освобождение пленников Кремля;
- привлечение ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий Украины;
- противодействие пандемии COVID-19.
Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19 и сохранения окружающей среды. Дебаты начались 21 сентября, а продлятся они до 27 сентября.