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Зеленский на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция выступления

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 23:46
Зеленский на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция выступления Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что в своей речи он затронет вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, освобождения пленных из РФ и борьбы с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов ГА ООН.

Трансляция выступления президента Зеленского:

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Какие темы планирует поднять президент:

  • противодействие агрессии России и освобождение оккупированных территорий Украины;
  • освобождение пленников Кремля;
  • привлечение ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий Украины;
  • противодействие пандемии COVID-19.

Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19 и сохранения окружающей среды. Дебаты начались 21 сентября, а продлятся они до 27 сентября.

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