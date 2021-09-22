Зеленський на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція виступу
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський розпочав свій виступ на Генеральній асамблеї ООН. Очікується, що у своїй промові він зачепить питання деокупації Криму та Донбасу, звільнення полонених з РФ та боротьби з пандемією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів ГА ООН.
Трансляція виступу президента Зеленського:
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Які теми планує підняти президент:
- протидія агресії Росії та звільнення окупованих територій України;
- звільнення бранців Кремля;
- залучення ООН до вирішення гуманітарних проблем населення постраждалих від російської агресії територій України;
- протидія пандемії COVID-19.
Цьогорічна сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19 та збереження довкілля. Дебати розпочалися 21 вересня, а триватимуть вони до 27 вересня.