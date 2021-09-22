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Зеленський на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція виступу

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Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 23:46
Зеленський на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція виступу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій виступ на Генеральній асамблеї ООН. Очікується, що у своїй промові він зачепить питання деокупації Криму та Донбасу, звільнення полонених з РФ та боротьби з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів ГА ООН.

Трансляція виступу президента Зеленського:

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Які теми планує підняти президент:

  • протидія агресії Росії та звільнення окупованих територій України;
  • звільнення бранців Кремля;
  • залучення ООН до вирішення гуманітарних проблем населення постраждалих від російської агресії територій України;
  • протидія пандемії COVID-19.

Цьогорічна сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19 та збереження довкілля. Дебати розпочалися 21 вересня, а триватимуть вони до 27 вересня.

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Володимир Зеленський ООН
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