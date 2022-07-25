Зеленский о газовых угрозах России: Европе нужно бить в ответ

"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступку по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы", - отметил он.

По его словам, Москве безразлично, как будут страдать люди, - от голода из-за блокады портов, зимних холодов, бедности или от оккупации.

"Это просто разные формы террора. Для этого нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь - это потенциальное средство давления для России", - добавил Зеленский.