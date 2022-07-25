Зеленський про газові погрози Росії: Європі треба бити у відповідь

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть, незважаючи на поступку по турбіні для "Північного потоку", Росія не збирається відновлювати поставки газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи", - зазначив він.

За його словами, Москві байдуже, як страждатимуть люди, - від голоду через блокаду портів, зимових холодів, бідності чи від окупації.

"Це просто різні форми терору. Для цього потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, але і взагалі від будь-якого експорту. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, тому що кожен такий зв'язок - це потенційний засіб тиску для Росії", - додав Зеленський.