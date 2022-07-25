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Зеленський про газові погрози Росії: Європі треба бити у відповідь

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Європа повинна бити по Росії у відповідь на чергові газові погрози, пов'язані з обмеженням поставок по газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть, незважаючи на поступку по турбіні для "Північного потоку", Росія не збирається відновлювати поставки газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи", - зазначив він.

За його словами, Москві байдуже, як страждатимуть люди, - від голоду через блокаду портів, зимових холодів, бідності чи від окупації.

"Це просто різні форми терору. Для цього потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, але і взагалі від будь-якого експорту. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, тому що кожен такий зв'язок - це потенційний засіб тиску для Росії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком", оскільки зупиняє ще одну турбіну.

У Німеччині вже заявили, що для скорочення постачання немає технічних причин.

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