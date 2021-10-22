Зеленский о газовом кризисе в Европе: настоящая агрессия России
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Кремль в организации газового кризиса. Он призвал ЕС сотрудничать с Киевом в противодействии Российской Федерации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons.
"Это настоящая газовая агрессия против Европейского союза", - заявил Зеленский.
Президент отметил важность совместных усилий вместе с ЕС в противодействии агрессии со стороны России.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что Кремль готов увеличить поставки газа в Европу, однако только через "Северный поток-2".
Также президент РФ Владимир Путин назвал сроки заполнение второй нитки газопровода техническим газом.