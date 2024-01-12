Зеленський про гарантії безпеки від Британії: Дуже серйозна і сучасна угода

Президент України Володимир Зеленський назвав підписану сьогодні, 12 січня, угоду про співпрацю у сфері безпеки із Великою Британією щодо гарантій підтримки у різних сферах "дуже серйозною і сучасною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, день укладання відповідного документа "уже увійшов в історію нашої держави".

"Сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість "Великої сімки" щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання", - зазначив він.

Глава держави розповів, що домовленості стосуються багатьох сфер підтримки та допомоги, і передбачають гарантії фінансової, військової та інших видів.

"Різні аспекти. Пряма щорічна підтримка. Ми зафіксували обсяг фінансової підтримки на цей рік - 2,5 мільярда фунтів. І загалом на час дії угоди - а це десятирічний термін - кожного року буде вагомий обсяг підтримки. Це зброя. Плюс підтримка нашого оборонного сектору. Плюс робота наших розвідок. Плюс санкції проти Росії. Плюс робота щодо російських активів. Плюс захист від російських ударів у кіберпросторі - усе, що стосується сучасних технологій", - сказав Зеленський.

Він додав, що це "справді дуже серйозна й сучасна угода".

"Багато хто чув про зразкові безпекові домовленності XX століття, між Сполученими Штатами та Ізраїлем, деякі інші подібні домовленості. Зараз ми сформували такий взірець нашого часу. Це те, що додає нам впевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксуємо наші сильні безпекові позиції на увесь період до вступу України в НАТО", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ключова мета української сторони - це членство в Північноатлантичному альянсі. А зараз, крім підписаного сьогодні документа з Британією, Київ працює з іншими партнерами заради двосторонніх угод.

"До базової домовленості "Великої сімки" приєдналися вже майже тридцять держав", - розповів Зеленський..

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

Нагадаємо, у п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери сьогодні підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.