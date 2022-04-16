Зеленский о гарантиях безопасности: демонстрируют готовность, но не берут обязательства

"Сейчас ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.

В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:

США;

Британия;

Турция;

Италия;

Польша;

Евросоюз в целом;

Франция;

Германия.

Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней.