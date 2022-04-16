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Зеленский о гарантиях безопасности: демонстрируют готовность, но не берут обязательства

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для нашей страны. Большей конкретики стоит ожидать через 7-10 дней.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.

В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:

  • США;
  • Британия;
  • Турция;
  • Италия;
  • Польша;
  • Евросоюз в целом;
  • Франция;
  • Германия.

Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Украина обсуждает юридические обязательства в рамках многостороннего договора о гарантиях безопасности.

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