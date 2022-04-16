Зеленский о гарантиях безопасности: демонстрируют готовность, но не берут обязательства

По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для нашей страны. Большей конкретики стоит ожидать через 7-10 дней.
Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
"Сейчас ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.
В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:
Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Украина обсуждает юридические обязательства в рамках многостороннего договора о гарантиях безопасности.
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