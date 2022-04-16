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Зеленський про гарантії безпеки: демонструють готовність, але не беруть зобов'язання

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

За словами президента України Володимира Зеленського, поки що жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7-10 днів.

Про це він заявив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.

Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них:

  • США;
  • Британія;
  • Туреччина;
  • Італія;
  • Польща;
  • Євросоюз в цілому;
  • Франція;
  • Німеччина.

Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Україна обговорює юридичні зобов'язання в рамках багатостороннього договору щодо гарантій безпеки.

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