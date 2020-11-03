Зеленский: гарантировать независимость нового состава КСУ должна комиссия по отбору судей

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Гарантировать независимость нового состава Конституционного суда должна комиссия по отбору судей. В нее должны войти украинские и международные эксперты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".

Он заверил, что у него нет кандидатур и желания влиять на Конституционный суд.

"Я пришел из другого образа жизни, я пришел из бизнеса, где нет никаких отношений с судьями. Я никого из них не знаю, поэтому у меня не может быть предложений, я могу только согласовать кандидатуры. Например, они (эксперты - ред.) показывают (кандидатуры - ред.), и я проверяю их, обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они предоставили мне справку о добропорядочности этих людей - вот и все. И даже не хочу знать их фамилии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 производств в НАБУ и САП. В Офисе президента считают, что это решение было принято с конфликтом интересов, поскольку у некоторых судей были проблемы с НАПК.

После этого президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ. Такое предложение мотивируется необходимостью восстановления добропорядочности КСУ.

Кроме того, вчера Зеленский взял участие в заседании фракции "Слуга народа", на котором призвал депутатов монобольшинства поддержать его законопроект по КСУ.