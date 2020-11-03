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Зеленський: гарантувати незалежність нового складу КСУ має комісія з відбору суддів

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 02:35
Зеленський: гарантувати незалежність нового складу КСУ має комісія з відбору суддів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Гарантувати незалежність нового складу Конституційного суду має комісія з відбору суддів. До неї мають увійти українські та міжнародні експерти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV".

Він запевнив, що у нього немає кандидатур і бажання впливати на Конституційний суд.

"Я прийшов з іншого способу життя, я прийшов з бізнесу, де немає жодних стосунків з суддями. Я нікого з них не знаю, тому в мене не може бути пропозицій, я можу тільки узгодити кандидатури. Наприклад, вони (експерти - ред.) показують (кандидатури - ред.), і я перевіряю їх, звертаюся до правоохоронних органів, щоб вони надали мені довідку про доброчесність цих людей - от і все. І навіть не хочу знати їхні прізвища", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 виробництв в НАБУ і САП. В Офісі президента вважають, що це рішення було прийнято з конфліктом інтересів, оскільки у деяких суддів були проблеми з НАПК.

Після цього президент Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону про припинення повноважень нинішнього складу КСУ. Така пропозиція мотивується необхідністю відновлення доброчесності КСУ.

Крім того, вчора Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу", на якому закликав депутатів монобільшості підтримати його законопроєкт щодо КСУ.

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