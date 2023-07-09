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Зеленський про фронт: цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам

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Неділя 09 липня 2023 17:28
Зеленський про фронт: цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цього тижня українцям є за що бути вдячними Збройним силам України. Зокрема, воїнам третьої окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади та десантникам "Вісімдесятки".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам", - заявив він.

Зеленський також особливо відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова.

"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, - дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, - майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці", - заявив президент.

Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.

Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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