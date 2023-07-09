Зеленский о фронте: на этой неделе есть за что быть благодарными нашим воинам

На этой неделе украинцам есть за что быть благодарными Вооруженным силам Украины. В частности, воинам третьей отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и десантникам "Восьмидесятки".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас", - заявил он.

Зеленский также особо отметил воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова.

"Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, - спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры", 47-й отдельной механизированной бригады, - майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамив. Спасибо, ребята", - заявил президент.

Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте еще 600 оккупантов, в результате чего потери России в войне против Украины составили 234 040 единиц личного состава.

Между тем, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, враг сосредотачивает основные усилия на:

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

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