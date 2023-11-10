Зеленський на форумі миру: немає кількох "великих", які можуть вирішувати за всіх у світі

В наш час у світі немає кількох "великих", які б могли вирішувати за всіх інших. Нині всі народи рівні, і кожен заслуговує на повагу.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зеленський сказав, що зараз, у наш час, світ стоїть на роздоріжжі, а локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Він наголосив що страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи.

"Але світ не приречений на катастрофи й страждання. Ми здатні зробити правильний поворот!", - підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.

"У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам'ятати. Немає кількох «великих», які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу", - підкреслив він.

За словами президента, тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування.

"Тому, коли я пропонував Українську формулу миру, щоб захистити наш народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру, я розраховував на глобальні зусилля, на об'єднання світової більшості, на співпрацю, яка об'єднує всі континенти. І поступово ми цього досягаємо", - додав Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, ми повідомляли, що Глобальний саміт миру за участю лідерів низки країн може відбутися вже на початку 2024 року.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що війна в Ізраїлі змістила фокус низки країн Близького Сходу з української формули миру та Глобального саміту миру.

Водночас журналісти уточнювали, що проведення Глобального саміту миру в найближчі місяці є малоймовірним.

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