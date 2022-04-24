Зеленский о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем: "Такие концлагеря, которые строили нацисты"

"Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых "фильтрационных лагерей", в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое - это концентрационные лагеря. Такие, как строили и нацисты в свое время", - сказал президент.

По словам Зеленского, захватчики отправляют граждан Украины из этих лагерей дальше на оккупированную территорию и в РФ, в частности в глубинки.

Также он рассказал о раскрытии новых фактов о преступлениях войск РФ против мариупольцев.

"Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений", - сообщил президент.