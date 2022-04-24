Зеленский о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем: "Такие концлагеря, которые строили нацисты"

Президент Владимир Зеленский высказался об обустройствах российскими оккупантами возле блокированного Мариуполя "фильтрационных лагерей", где удерживают мирных жителей, и сравнил их с нацистскими концлагерями времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию главы Украинского государства.
"Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых "фильтрационных лагерей", в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое - это концентрационные лагеря. Такие, как строили и нацисты в свое время", - сказал президент.
По словам Зеленского, захватчики отправляют граждан Украины из этих лагерей дальше на оккупированную территорию и в РФ, в частности в глубинки.
Также он рассказал о раскрытии новых фактов о преступлениях войск РФ против мариупольцев.
"Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений", - сообщил президент.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все вывезенные российскими оккупантами украинцы вернутся домой.
Напомним, на днях советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли российские солдаты. При этом траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров. Позже стало известно, что вблизи села Виноградное возле Мариуполя оккупанты вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.
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