Зеленський про "фільтраційні" табори під Маріуполем: "такі концтабори, які будували нацисти"

Президент Володимир Зеленський висловився про облаштування російськими окупантами біля блокованого Маріуполя "фільтраційних таборів", де утримують мирних жителів, і порівняв їх з нацистськими концтаборами часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-конференція глави Української держави.

"Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша - це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", - сказав президент.

За словами Зеленського, загарбники відправляють громадян України з цих таборів далі на окуповану територію та до РФ, зокрема в глибинки.

Також він розповів про розкриття нових фактів про злочини військ РФ проти маріупольців.

"Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів", - повідомив президент.