Зеленский об эвакуации украинцев: у нас больше нет границ с Польшей

"Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает какой национальности, веры, сколько денег. Фактически у нас больше нет границ с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ", - заявил президент.

Он также выразил уверенность, что в скором времени можно будет сказать украинцам, чтобы они возвращались домой.

"Я уверен, что скоро мы сможем сказать возвращайтесь. Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - добавил Зеленский.