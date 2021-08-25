Зеленский на этой неделе посетит Молдову. Она тоже отмечает День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит Молдову. Визит приурочен ко Дню независимости этой страны, который отмечается 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker .

Сообщается, что из зарубежных гостей в торжествах на площади Великого национального собрания по случаю тридцатилетия независимости Молдовы примут участие президенты Румынии Клаус Йоханнис, Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.

Также сообщается, что Дуда приедет 26 августа, у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе и с президентом Майей Санду. На следующий день вместе с президентами Румынии и Украины лидеры примут участие в праздновании Дня независимости Молдовы.