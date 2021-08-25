Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Вона теж відзначає День незалежності

Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Візит приурочений до Дня незалежності цієї країни, який відзначається 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker .

Повідомляється, що з зарубіжних гостей в урочистостях на площі Великих національних зборів з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови візьмуть участь президенти Румунії Клаус Йоханніс, України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Також повідомляється, що Дуда приїде 26 серпня, у нього заплановано низку зустрічей з високопоставленими особами, в тому числі і з президентом Майєю Санду. Наступного дня разом з президентами Румунії та України лідери візьмуть участь у святкуванні Дня незалежності Молдови.