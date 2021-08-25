RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Вона теж відзначає День незалежності

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Візит приурочений до Дня незалежності цієї країни, який відзначається 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

Повідомляється, що з зарубіжних гостей в урочистостях на площі Великих національних зборів з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови візьмуть участь президенти Румунії Клаус Йоханніс, України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Також повідомляється, що Дуда приїде 26 серпня, у нього заплановано низку зустрічей з високопоставленими особами, в тому числі і з президентом Майєю Санду. Наступного дня разом з президентами Румунії та України лідери візьмуть участь у святкуванні Дня незалежності Молдови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМолдова