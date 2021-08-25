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Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Вона теж відзначає День незалежності

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Кишинів, Середа 25 серпня 2021 11:24
Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Вона теж відзначає День незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Візит приурочений до Дня незалежності цієї країни, який відзначається 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

Повідомляється, що з зарубіжних гостей в урочистостях на площі Великих національних зборів з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови візьмуть участь президенти Румунії Клаус Йоханніс, України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Також повідомляється, що Дуда приїде 26 серпня, у нього заплановано низку зустрічей з високопоставленими особами, в тому числі і з президентом Майєю Санду. Наступного дня разом з президентами Румунії та України лідери візьмуть участь у святкуванні Дня незалежності Молдови.

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Володимир Зеленський Молдова
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