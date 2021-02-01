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Зеленский: в этом году мы должны запустить новый корпус "Охматдета"

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полноценного запуск нового корпуса детской больницы "Охматдет" в 2021 году. Он обсудил это с заместителем главы Минздрава Виктором Ляшко и гендиректором больницы Владимиром Жовниром.

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Об этом сообщил Офис президента Украины.

Глава государства также поставил задачу в этом году разработать новый проект дальнейшего функционирования "Охматдета" как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям.

Кроме того, Зеленский поручил Минздраву до конца первого квартала 2021 года представить обоснование количества заведений, которые по своей функциональности будут отвечать "Охматдету" и будут входить в межрегиональную сеть детских больниц.

Напомним, в июле 2020 года Зеленский попросил ускорить открытие нового корпуса детской больницы "Охматдет". Открытие корпуса перенесли из-за пандемии коронавируса.

Добавим, в ноябре прошлого года Кабмин предоставил "Охматдету" дополнительные средства на улучшение материально-технического состояния.

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