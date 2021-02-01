Зеленський: цього року ми маємо запустити новий корпус "Охматдиту"

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність повноцінного запуск новозбудованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у 2021 році. Він обговорив це з заступником глави МОЗ Віктором Ляшком та гендиректором лікарні Володимиром Жовніром.

Про це повідомив Офіс президента України.

Глава держави також поставив завдання цього року розробити новий проект подальшого функціонування "Охматдиту" як єдиного медичного простору, у якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям.

Крім того, Зеленський доручив МОЗу до кінця першого кварталу 2021 року подати на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть "Охматдиту" та входитимуть до міжрегіональної мережі дитячих лікарень.

Нагадаємо, у липні 2020 року Зеленський попросив прискорити відкриття нового корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Відкриття корпусу перенесли через пандемію коронавірусу.

Додамо, у листопаді минулого року Кабмін надав "Охматдиту" додаткові кошти на покращення матеріально-технічного стану.