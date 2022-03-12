Зеленский: это народная война и время требует отдавать все, что необходимо для обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Призвал быть сплоченными, выполнять работу, помогать коллегам и быть готовыми отдавать все необходимое ради обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Украинцы, украинки, сейчас время, который требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах, выполнять свою работу на 100%, помогать коллегам, заботиться о своих близких и при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны, армии, защитников. Это отечественная война-это народная война, это наша война, это война за нашу независимость", - заявил Зеленский.

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