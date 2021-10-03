ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский еще не определился по закону об олигархах из-за правовой коллизии, - ОП

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 октября 2021 14:49
Зеленский еще не определился по закону об олигархах из-за правовой коллизии, - ОП Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую именно редакцию документа подпишет председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной рады, - ред.): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает», - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

В свою очередь комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией.

Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой. Они касаются органа, который получит полномочия определять олигархов. Это либо СНБО, либо НАЗК, либо АМКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Закон об олигархах
NEWS
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо