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Зеленський ще не визначився з законом про олігархів через правову колізію, - ОП

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Києва, Неділя 03 жовтня 2021 14:49
Зеленський ще не визначився з законом про олігархів через правову колізію, - ОП Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський прийме рішення з приводу підписання закону про олігархів залежно від того, яку саме редакцію документа підпише голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної ради, - ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажімо так. Підпише голова Верховної ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документа, який підписує", - сказав Подоляк журналістам у Трускавці в суботу.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

Своєю чергою комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки просить спікера поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів №5599 у зв'язку з виниклою юридичною колізією.

Як пояснив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна іншій. Вони стосуються органу, який отримає повноваження визначати олігархів. Це або РНБО, або НАЗК, або АМКУ.

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Офіс президента Закон про олігархів
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