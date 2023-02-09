Зеленский - ЕС о санкциях: нужно столько, чтобы уничтожить источник российской угрозы
Украина благодарна Европе за санкции, ограничившие российский агрессивный потенциал. Но нужно ввести столько ограничений против РФ, чтобы уничтожить источник угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на специальном заседании Европейского совета.
"Я благодарю за решимость в постепенном лишении Кремля в лишении агрессивных возможностей. В частности, за вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?", - отметил Зеленский.
Президент акцентировал, введение санкций - это путь, который нужно пройти полностью.
"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют, чтобы у них (россиян - ред.) не было, ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или еще где-то и провоцирование кризисов. Надо действовать, пока не будет уничтожен источник российской угрозы, и я верю, что в Европе есть такая решимость", - заявил Зеленский.
Напомним, что президент Владимир Зеленский уже выступил и в Европейском парламенте, главными темами визита главы государства в Брюссель являются не только авиация, дальнобойные ракеты и будущее Украины в ЕС, но и усиление санкционного давления против России.
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