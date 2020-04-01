Зеленский и Эрдоган обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили ситуации относительно распространения коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что собеседники обсудили меры, которые принимаются в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан от пандемии. Был достигнут ряд практических договоренностей относительно координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями.

"Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны относительно поставок респираторов и защитных костюмов", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар.

"В связи с этим президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля этого года, в частности относительно строительства жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", - говорится в сообщении.

Отдельно президенты двух стран обсудили ситуацию, что сложилась для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полностью прекращает международное авиасообщение. Жители страны смогут осуществлять поездки в другие города страны только с разрешения местной власти.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий Турция рекомендовала туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.