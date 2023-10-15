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Зеленський - енергетикам і операторам зв'язку: кожен повинен виконати свою роботу цієї зими

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 21:24
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Зеленський - енергетикам і операторам зв'язку: кожен повинен виконати свою роботу цієї зими Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цієї зими росіяни скоріш за все знову будуть намагатися залишити українців без світла та зв'язку. Тому енергетики та оператори повинні виконати свою частину роботи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Маємо бути свідомі, що російських ударів із наближенням зими стане більше - по обʼєктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО - так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально", - повідомив президент.

За його словами, наразі Україна домовляється з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались.

Проте Зеленський зауважив, що крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, а також від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку.

"Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", - підкреслив глава держави.

Масштабні обстріли Росії взимку

Минулої зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Як розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, в Україні можливі відключення світла у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми. Втім, вони не будуть тривалими.

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