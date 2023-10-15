Зеленский - энергетикам и операторам связи: каждый должен выполнить свою работу этой зимой

Этой зимой россияне скорее всего снова будут пытаться оставить украинцев без света и связи. Поэтому энергетики и операторы должны выполнить свою часть работы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Должны осознавать, что российских ударов с приближением зимы станет больше - по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО - так, как это реально в существующих условиях. Даже более чем реально", - сообщил президент.

По его словам, Украина договаривается с партнерами о таких шагах в защите, которые ранее не применялись.

Однако Зеленский отметил, что, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, а также от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же, как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - подчеркнул глава государства.

Масштабные обстрелы России зимой

Прошлой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.

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