Зеленский: единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Путиным

По словам Зеленского, сейчас все списки политзаключенных сформированы благодаря работе украинского омбудсмена.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в вопросе освобождения крымчан, рычаг решений на стороне России.

"Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки тех наших людей, которые находятся в Крыму или на территории России. Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех - это обмен включительно с крымчанами", - добавил Зеленский.