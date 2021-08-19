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Зеленський: єдиний шлях до звільнення кримських політв'язнів - прямі переговори з Путіним

Автор: РБК-Україна

Питання звільнення кримських політв'язнів наразі повністю загальмоване. Єдиним виходом можуть стати лише прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналістам, опубліковане "Українською правдою".

За словами Зеленського, наразі всі списки політв'язнів сформовані завдяки роботі українського омбудсмена.

"На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи", - зазначив президент.

Він наголосив, що у питанні звільнення кримчан, важіль рішень на боці Росії.

"Для Кремля ці люди не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто знаходиться в ОРДЛО, і списки тих наших людей, які перебувають в Криму або вже на території Росії. Ми, навпаки - об’єднуємо ці списки і говоримо про те, що питання обміну всіх на всіх - це обмін включно з кримчанами", - додав Зеленський.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПолітв'язні в РФ