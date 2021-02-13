Зеленский едет с визитом в ОАЭ. На повестке торговля и инвестиции

Сообщается, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

На встречах стороны обсудят вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание документов.

Также первая леди Украины Елена Зеленская в рамках проекта "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Также сообщалось, что Украина пригласит на 30-летие независимости президента США Джо Байдена.