Зеленський їде з візитом до ОАЕ. На порядку денному торгівля та інвестиції

Повідомляється, що Зеленський проведе переговори з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахайаном, а також з віце-президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

На зустрічі сторони обговорять питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва. За результатами переговорів планується підписання документів.

Також перша леді України Олена Зеленська в рамках проекту "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури і молоді ОАЕ Нуро бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

Також повідомлялося, що Україна запросить на 30-річчя незалежності президента США Джо Байдена.