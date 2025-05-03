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Зеленський: є сигнали, що після припинення вогню можемо лишитися наодинці з РФ

Київ, Субота 03 травня 2025 12:13
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Зеленський: є сигнали, що після припинення вогню можемо лишитися наодинці з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі країни захочуть, щоб Україна та Росія залишилися сам на сам після припинення вогню. Такі сигнали вже фіксуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire (припинення вогню, - ред.), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з росіянами залишилися сам на сам. Це такі сигнали", - сказав Зеленський у відповідь не питання, чи вийду США з переговорів.

При цьому президент наголосив, що Європа буде поруч, "тому що є багато питань, які пов'язані".

Щодо можливості США вийти з переговорного процесу, Зеленський сказав: "мені здається, що у них є такі думки, у США, тому що дійсно все дуже важко".

Погрози США щодо переговорів

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон може вийти з переговорного процесу щодо війни Росії проти України, якщо не буде прогресу.

Також президент США Дональд Трамп говорив про таку можливість, зазначивши, що США можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін буде ставити перепони для досягнення миру.

Днями речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США змінять підхід до переговорів і не будуть посередниками між Україною та РФ.

МЗС України відреагувало на цю заяву. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що терміново зв'язався з Теммі Брюс. Йому пояснили, що коментар прозвучав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше.

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