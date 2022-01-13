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Зеленский и Джонсон обсудили возможные шаги по деэскалации на границе Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российкой границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

"Прилагаем общие усилия для достижения мира", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с Борисом Джонсоном безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.

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Владимир ЗеленскийБорис Джонсон