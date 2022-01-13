Зеленский и Джонсон обсудили возможные шаги по деэскалации на границе Украины
Фото: премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российкой границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.
Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.
"Прилагаем общие усилия для достижения мира", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с Борисом Джонсоном безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.