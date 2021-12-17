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Зеленский и Джонсон обсудили энергетическую безопасность и Донбасс

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили энергетическую безопасность и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава государства.

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Владимир ЗеленскийДонбассБорис Джонсон