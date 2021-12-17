Зеленський і Джонсон обговорили енергетичну безпеку і Донбас

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили енергетичну безпеку і мирне врегулювання на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки", - написав Зеленський.
За його словами, в ході розмови сторони скоординували подальші кроки з деескалації навколо України і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ціную жорстку і незмінну підтримку Британією суверенітету і територіальної цілісності України", - додав глава держави.